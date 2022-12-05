"Россети" продали "дочке" структуру по развитию "умных сетей"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Компания, созданная для реализации проекта "интеллектуальных сетей" - ООО "Инфраструктурные инвестиции - 3" - теперь принадлежит ПАО "Россети Центр и Приволжье", сообщило ООО. Ранее им владело ПАО "Россети".

Сделка была совершена 2 декабря. Как сообщалось ранее, цена продажи должна была составить 311 млн руб.

Изначально акционерами ООО "Инфраструктурные инвестиции - 3", созданного в 2013 году, также являлись ООО "РФПИ Управление активами" (49%) и зарегистрированное в ОАЭ "Серти Севенз Инвестмент Компани ЛЛС" (51%). Но в дальнейшем "Россети" выкупили их доли и стали единственным акционером.

Структура должна была внедрить системы Smart Metering (система интеллектуального учета) на территории Калининградской, Ярославской и Тульской областей. Smart Metering является первым шагом к технологии "умных сетей" (Smart Grid). "Дочки" "Россетей" брали в аренду оборудование от ООО "Инфраструктурные инвестиции - 3", долговое финансирование проекта через облигации должно было составить не более 1,1 млрд рублей, в проекте также участвовали средства ФНБ.

Счетная палата ранее отмечала затянувшиеся сроки проекта, настаивала на его актуализации. В частности, были задержки в Ярославской области, аудиторы также говорили, что "надежность приборов учета электроэнергии не в полной мере соответствует требованиям технического задания".

Как говорилось в отчете эмитента за 2021 год, "проект реализуется в пилотных регионах, Тульской и Калининградской областях, в целях снижения потерь электроэнергии до 14% в сетях 0,4-20 кВ к 2024 году", и технология Smart Metering была внедрена, что "позволило существенно сократить потери электроэнергии".

Уставный капитал ООО "Инфраструктурные инвестиции - 3" составляет 230,6 млн рублей. Согласно финрезультатам компании, с 2017 года она получала чистый убыток: самый большой - в 2018 году, когда он составил 308,47 млн рублей. После этого чистый убыток постепенно снижался и по итогам 2021 года составил около 21,1 млн рублей.

"По состоянию на 31 декабря 2021 года величина уставного капитала превышает величину чистых активов общества на 937 346 тысяч рублей (на 31 декабря 2020 года - на 916 270 тысяч рублей). Перечисленные факты указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать свою деятельность непрерывно. Тем не менее, руководство общества планирует продолжить деятельность в обозримом будущем за счет предпринимаемых мер", - говорилось в отчете компании за 2021 год. В числе этих мер в отчете называлось согласованное в прошлом году повышение арендной платы за оборудование, что помогло бы существенно увеличить будущие доходы компании и выполнить все контрактные обязательства.