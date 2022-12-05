Газпромбанк запустил для физлиц переводы в юанях

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) запустил денежные переводы для физлиц в китайских юанях со своих счетов на счета физических и юридических лиц в любой другой банк в России или за рубежом, говорится в сообщении кредитной организации.

До этого розничные клиенты ГПБ могли осуществлять переводы в российских рублях, долларах США и Евро.

Комиссия за перевод составляет 3% от его суммы для розничных клиентов и 1% для сегментов VIP и Private banking (минимум - 3 тыс. рублей, максимум - 15 тыс. рублей).

Воспользоваться сервисом переводов в юанях можно в офисах Газпромбанка. Для осуществления перевода потребуется открыть текущий счет в юанях и предоставить реквизиты счета получателя.

Переводы в иностранной валюте осуществляются в соответствии с установленными Банком России ограничениями, действующими на дату совершения перевода, отметил Газпромбанк.

Граждане России и дружественных стран до 31 марта 2023 года могут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов – не более $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте).