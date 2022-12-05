ФАС предложила запустить биржевые торги битумом в первом квартале 2023 года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает запустить биржевые торги битумом в первом квартале 2023 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас на товарно-сырьевой бирже регистрируются только прямые договоры. На их основании сформировались внебиржевые национальные и территориальные индексы цен на битум - дорожный, строительный (включая кровельный) и др. ФАС предлагает в первом квартале 2023 года запустить биржевые торги битумом. Сформированный биржевой индикатор позволит компаниям ориентироваться на цены битума, которые сложились на внутреннем рынке, отмечает ФАС.

Ведомство подчеркивает, что стоимость битума напрямую влияет на стоимость ремонта дорог и строительства социально значимых объектов. "В связи с этим вопрос создания биржевого индикатора особенно актуален в преддверии весеннего и летнего сезона. В это время региональные органы власти активно проводят работы по реконструкции дорог, городских улиц, строительству школ, больниц, в том числе в рамках нацпроектов. Биржевой индикатор станет ориентиром для госзаказчиков при определении начальной максимальной цены контрактов в рамках закупок", - говорится в сообщении пресс-службы.

ФАС напоминает, что развитие биржевой торговли предусмотрено Национальным планом развития конкуренции 2021-2025 гг.