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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Всемирный банк ожидает роста глобальных денежных переводов на 5% в этом году

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Объем денежных переводов в страны с низкими и средними доходами (СНСД) населения в этом году увеличится на 5% и составит порядка $626 млрд, прогнозирует Всемирный банк.

Темпы роста существенно замедлились после повышения на 10,2% в 2021 году.

Денежные переводы являются жизненно важным источником дохода домохозяйств в СНСД. Они способствуют снижению бедности, улучшают питание и жилищные условия, а также повышают такие показатели, как вес младенцев при рождении и зачисление в школу детей из неблагополучных семей, отмечается в сообщении ВБ.

На потоки денежных переводов в развивающиеся регионы в 2022 году повлияло несколько факторов. Открытие экономик принимающих стран на фоне спада пандемии COVID-19 способствовало трудоустройству мигрантов и их способности оказывать поддержку своим семьям на родине. С другой стороны, рост цен отрицательно сказался на реальных доходах мигрантов.

На денежные переводы также оказало влияние укрепление российского рубля, что привело к увеличению стоимости исходящих денежных переводов из России в Центральную Азию в долларовом выражении. В случае с Европой более слабый евро оказал противоположный эффект, снизив долларовую оценку потока переводов в Северную Африку и другие страны.

Денежные переводы в Европу и Среднюю Азию в этом году, по прогнозу ВБ, увеличились на 10,3% (до $72 млрд), в том числе за счет повышения цен на нефть и спроса на рабочих-мигрантов в РФ. Рост показателя на Украине оценивается в 2%, что ниже предыдущего прогноза, поскольку средства для украинцев были отправлены в те страны, которые их приняли.

По оценке ВБ, объем денежных переводов в страны Латинской Америки и Карибского бассейна вырос на 9,3% (до $142 млрд), южной части Азии - на 3,5% (до $163 млрд), Ближнего Востока и Северной Африки - на 2,5% (до $63 млрд), восточной части Азии и Тихоокеанского региона - на 0,7% (до $134 млрд), в государства Африки, расположенные к югу от Сахары, - на 5,2% (до $53 млрд).

В 2022 году впервые одна страна - Индия - зафиксирует годовой объем переводов выше отметки $100 млрд, отмечается в отчете ВБ.

Всемирный банк
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