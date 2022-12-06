Бывший топ-менеджер АФК "Система" Розанов вошел в СД оператора кикшеринга Whoosh

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Бывший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Всеволод Розанов в ноябре вошел в совет директоров ПАО "ВУШ Холдинг" (холдинговая компания оператора кикшеринга Whoosh), планирующего IPO, говорится в проспекте ценных бумаг "ВУШ Холдинга".

Уточняется, что Розанов является независимым членом совета.

В целом совет директоров "ВУШ Холдинга" включает 9 человек. Помимо Розанова, в него входят четыре основателя сервиса: гендиректор Дмитрий Чуйко, замгендиректора - директор по ИТ Егор Баяндин, замгендиректора по общим вопросам Сергей Лаврентьев и заместитель гендиректора по техническим вопросам Олег Журавлев.

Помимо этого, в совет входят бывший директор по стратегическому развитию Global Ports (ООО "УК Глобал Портс"), управляющий партнер Ultimate Capital Евгений Зальцман, бывший гендиректор ЗАО "Группа компаний С7" Антон Еремин (независимый директор), экс-глава ООО "Иви.ру" Олег Туманов (независимый директор), имя еще одного члена совета директоров не раскрывается.

Возглавляет совет Егор Баяндин.

Розанов, Еремин и Туманов входят в комитеты совета директоров по аудиту и по кадрам и вознаграждениям, Туманов возглавляет оба комитета.

Как говорится в проспекте, сейчас основателям компании принадлежит порядка 69% акций (Дмитрию Чуйко - 42,8%, Егору Баяндину - 11,6%, Сергею Лаврентьеву - 10,3%, Олегу Журавлеву - 4,5%). Закрытому паевому инвестиционному комбинированному фонду "Фонд пре-АйПиО 1" - 13,1%, ООО "ВУШ ПДМ" (будет являться оператором программы мотивации сотрудников) - 5,3%, ООО "Алтимейт Эдвайзори" - 1,1%, Юрию Зайцеву - 3,9%, Александру Миракову - 3,7%, Евгению Зальцману - 3,7% (он также владеет 50% "Алтимейт Эдвайзори").

Программа мотивации

В проспекте также говорится, что в 2022 году планируется утвердить опционную программу для менеджмента. Оператором программы выступит ООО "ВУШ ПДМ", которому принадлежит 5,27% акций "Вуш Холдинга".

Отмечается, что согласно "Положению о программе долгосрочной мотивации работников компаний группы ВУШ", опционный пул составляет 5,27% уставного капитала холдинга, его размер может быть увеличен на основании решения совета директоров в случае увеличения количества акций, принадлежащих ООО "ВУШ ПДМ"

На дату утверждения проспекта опционы на 5,15% уставного капитала холдинга из общего опционного пула распределены между участниками программы долгосрочной мотивации.

Согласно положению, вестинг предусмотрен равномерно в течение 3 лет с момента прихода сотрудника в группу, при наступлении события ликвидности участник программы получает право реализовать опцион на весь пакет акций по своему опциону. Необходимым условием для исполнения опциона сотрудником является наступление события ликвидности (в том числе IPO). При этом предусмотрен запрет на отчуждение акций в течение полугода после IPO.

Ранее компания сообщала, что из привлеченных в ходе IPO средств до 110 млн рублей может быть использовано на выплаты менеджменту в рамках расчетов по долгосрочной опционной программе мотивации.

Цели IPO

"ВУШ Холдинг" планирует провести IPO на Московской бирже, даты размещения допэмиссии акций – с 14 по 23 декабря. Ценовой диапазон в рамках IPO установлен в размере 185-225 рублей за обыкновенную акцию. Для IPO компания зарегистрировала допвыпуск из 50 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая. Также планируется предложение акций нынешними акционерами.

Компания сообщала, что планирует привлечь до 2,5 млрд рублей (соответствует размещению от 11,1 до 13,5 млн акций). На такую же сумму могут продать акции нынешние владельцы "ВУШ Холдинга", и, таким образом, общий размер IPO может составить 5 млрд рублей.

Привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка самокатов, укрепление позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. Одним из долгосрочных приоритетов является реализация потенциала роста на российском рынке и в странах СНГ, сообщала компания.

Как говорится в проспекте ценных бумаг, в среднесрочной перспективе компания планирует запустить сервис еще в 73 новых локациях (на конец сентября было 40) и расширить международное присутствие, начав деятельность в других странах СНГ, при этом обеспечив охват как минимум 65% целевой аудитории новых локаций.

Что касается существующих рынков присутствия, компания планирует увеличивать присутствие в городах с невысоким уровнем текущей плотности парка самокатов и площади покрытия сервисом (10-25% от территории города): например, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Омск, Владивосток, Пермь, Уфа и т.д. Помимо этого, в городах с высоким текущим уровнем покрытия территории, таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, сохраняется большой потенциал для увеличения аудитории, так как в среднем компания все еще покрывает не более 25% населения данных городов, говорится в проспекте.

Также компания планирует запустить центры восстановления электросамокатов с целью приведения их практически в состояние новых, а также увеличения целевого срока службы электросамокатов в среднем до 5 лет с 3 лет в настоящее время. Запуск первого центра для обслуживания центральной части РФ планируется не позже I квартала 2023 года. Помимо этого, компания продолжит локализацию производства наиболее востребованных запасных частей и комплектующих электросамокатов (планируется достигнуть 20% уровня локализации расходных запчастей в 2023 году), а также планирует начать выпуск собственных моделей, разрабатываемых с учетом особенностей эксплуатации в кикшеринге.

Сервис кикшеринга Whoosh был основан в 2018 году. На сегодня он является крупнейшим на российском рынке, занимая 46% (по выручке).

Холдинговая компания - ПАО "ВУШ Холдинг" - создана в августе 2022 года. В него передано 100% долей в ООО "ВУШ", а также 100% в компаниях-операторах сервиса в Казахстане и Белоруссии - ТОО "ВУШ КЗ" и ООО "ВУШ БЛ".

Выручка группы Whoosh по МСФО за 9 месяцев 2022 года выросла в 1,7 раза, до 6,3 млрд рублей, показатель EBITDA увеличился на 30% - до 3,3 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась до 58% с 68%.