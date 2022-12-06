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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Сбор зерна в РФ к декабрю достиг 156,2 млн т, в том числе 105,3 млн т пшеницы

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ, по данным на 1 декабря, составил 156,2 млн тонн (в бункерном весе), что почти на 30 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года (126,3 млн тонн), сообщается в материалах Минсельхоза.

Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 46 млн га (45,3 млн га в 2021 году), урожайность составила 33,9 ц/га (27,9 ц/га).

Пшеница обмолочена с 29,2 млн га (27,8 млн га), собрано 105,3 млн тонн (79 млн тонн) при урожайности 36 ц/га (28,4 ц/га). Ячмень убран с 7,9 млн га (на уровне 2021 года), намолочено 24,5 млн тонн (18,9 млн тонн), урожайность составила 30,9 ц/га (24,1 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с 1,9 млн га (2,8 млн га), собрано 11,3 млн тонн (15,5 млн тонн) при урожайности 59,5 ц/га (55,6 ц/га). Рис убран с 167,9 тыс. га (186,7 тыс. га), намолочено 944,7 тыс. тонн (1,2 млн тонн), урожайность - 56,3 ц/га (63,5 ц/га).

Сахарная свекла выкопана с 979,1 тыс. га (989,8 тыс. га), накопано 46,6 млн тонн (40,6 млн тонн) при урожайности 476 ц/га (410,2 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 33 тыс. га (39,3 тыс. га).

Подсолнечник обмолочен с 7,5 млн га (9,6 млн га), собрано 13,7 млн тонн (15,7 млн тонн) при урожайности 18,3 ц/га (16,3 ц/га). Рапс убран с 2,2 млн га (1,6 млн га), сбор составила 4,7 млн тонн (3 млн тонн) при урожайности 20,9 ц/га (18,2 ц/га). Соя обмолочена с 3,2 млн га (3 млн га), намолочено 6,1 млн тонн (4,9 млн тонн), урожайность составила 18,9 ц/га (16,5 ц/га).

Сельхозпредприятия и фермеры убрали картофель с 282 тыс. га (272,1 тыс. га), накопали 7,2 млн тонн (6,7 млн тонн) при урожайности 255,9 ц/га (244,5 ц/га). Овощи убраны со 175,3 тыс. га (175,1 тыс. га), собрано 5,3 млн тонн (5,1 млн тонн), урожайность выросла до 301,1 ц/га (288,5 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 17,7 млн га против 18,4 млн га в 2021 году.

Минсельхоз
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