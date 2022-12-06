Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Новым главой Prada станет бывший топ-менеджер LVMH Андреа Гуэрра

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров итальянского дома моды Prada SpA планирует рекомендовать кандидатуру бывшего топ-менеджера LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Андреа Гуэрры на должность главного исполнительного директора компании на заседании совета, которое состоится 26 января.

Как говорится в сообщении компании, Миучча Прада и Патрицио Бертелли, занимавшие должность главных исполнительных директоров, покинут свои посты.

Миучча Прада, внучка основателя компании, останется креативным директором брендов Miu Miu и Prada, а Бертелли будет рекомендован на пост председателя совета директоров Prada SpA.

Гуэрра ранее занимал должность CEO производителя линз и солнцезащитных очков Luxottica Group S.p.A., а также руководил отельным бизнесом LVMH.

Prada LVMH
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Новые санкции ЕС против РФ могут включать запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

ЕС профинансирует до 85% затрат на Rail Baltica, признав этот проект оборонным

Механизм запрета использования потолка цен на нефть РФ планируют запустить до конца года

Механизм запрета использования потолка цен на нефть РФ планируют запустить до конца года

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в ноябре снизились на 61,6%

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в ноябре снизились на 61,6%

Минстрой продлит на год часть антикризисных мер поддержки стройкомплекса

Минстрой продлит на год часть антикризисных мер поддержки стройкомплекса

Литва сообщила, что у России осталось еще 40% квоты на калининградский транзит товаров

В ВТБ сообщили о крупной DDoS-атаке и возможных проблемах с сервисами

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });