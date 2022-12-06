Новым главой Prada станет бывший топ-менеджер LVMH Андреа Гуэрра

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров итальянского дома моды Prada SpA планирует рекомендовать кандидатуру бывшего топ-менеджера LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Андреа Гуэрры на должность главного исполнительного директора компании на заседании совета, которое состоится 26 января.

Как говорится в сообщении компании, Миучча Прада и Патрицио Бертелли, занимавшие должность главных исполнительных директоров, покинут свои посты.

Миучча Прада, внучка основателя компании, останется креативным директором брендов Miu Miu и Prada, а Бертелли будет рекомендован на пост председателя совета директоров Prada SpA.

Гуэрра ранее занимал должность CEO производителя линз и солнцезащитных очков Luxottica Group S.p.A., а также руководил отельным бизнесом LVMH.