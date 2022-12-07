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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 7 декабря повышена на 0,7%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 7 декабря повышена до 2 806,8 рубля за тонну с 2 788 рублей неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Рост составил 0,7%.

Пошлина на ячмень выросла до 2 315 рублей с 2 308,6 рубля за тонну. Пошлина на кукурузу вторую неделю подряд будет нулевой.

Новые ставки пошлин будут действовать по 13 декабря включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $313,1 за тонну на пшеницу ($313,6 неделей ранее), $283 - на ячмень ($283,7), $215,4 - на кукурузу ($221,1).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже").

Минсельхоз РФ
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