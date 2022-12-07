Уолл-стрит снизилась на опасениях рецессии

S&P 500 завершил в минусе четвертую сессию кряду

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили снижением торги во вторник на растущих опасениях рецессии в экономике США, причем для индекса S&P 500 падение зафиксировано четвертый раз подряд.

Инфляция истощит финансовые запасы американцев и может привести к рецессии примерно в середине следующего года, полагает глава банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон. Его коллега из Goldman Sachs Group Дэвид Соломон также ожидает рецессии в ближайшие месяцы, и рынки, по его мнению, ждет неспокойный период.

Тем временем министерство торговли США во вторник сообщило, что дефицит внешнеторгового баланса страны в октябре увеличился на 5,5% - до $78,2 млрд. Показатель вырос до максимума за последние четыре месяца, но оказался ниже ожидавшихся аналитиками $80 млрд.

Обнародованные ранее позитивные данные о деловой активности в сфере услуг и о числе новых рабочих мест в американской экономике заставили инвесторов усомниться в том, что Федрезерв готов замедлить темпы повышения ключевой процентной ставки, пишет Trading Economics.

"Рынок нервно начал эту неделю, поскольку сильные статданные из США ударили по надеждам инвесторов, что Федрезерв смягчит свою позицию в ближайшие месяцы", - написал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

"В конечном счете более важно, на какой именно отметке остановится Федрезерв, а не то, как быстро они до нее доберутся. Более сильный, чем ожидалось, рынок труда и позитивное настроение бизнеса повышают вероятность, что ставка превысит 5%", - добавил он.

Также участники рынка следили за корпоративными новостями.

Котировки бумаг JPMorgan Chase & Co. выросли на 0,2%, после того как аналитики банка Morgan Stanley улучшили рекомендацию для акций своего конкурента до "выше рынка" с "ниже рынка".

Акции PepsiCo Inc. подешевели на 0,8%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков сократит несколько сотен рабочих мест в штаб-квартирах своих североамериканских подразделений, написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Капитализация AT&T Inc. увеличилась на 2,2% на новости, что американская телекоммуникационная компания договорилась о выплате $6,25 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, вызванные раскрытием непубличной информации аналитикам.

Рыночная стоимость Signet Jewelers подскочила на 20%, после того как компания, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, улучшила прогноз прибыли и выручки на текущий финансовый год.

Тем временем энергетическая компания NRG Energy достигла соглашения о покупке Vivint Smart Home Inc., работающей в сфере сервисов "умного дома", за $5,2 млрд с учетом задолженности. Котировки акций NRG Energy упали на 15%, бумаги Vivint Smart Home подскочили на 32%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 350,76 пункта (1,03%) и составил 33596,34 пункта.

Лидерами снижения среди компонентов индекса стали бумаги Walt Disney Co. (-3,8%) и Boeing Co. (-3,6%). В плюсе завершили торги акциями лишь шести компаний из тридцати, входящих в расчет индекса, причем их рост не превысил 0,8%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 57,58 пункта (1,44%) - до 3941,26 пункта.

Nasdaq Composite упал на 225,05 пункта (2%) и составил 11014,89 пункта.