"РН-Ванкор" построила причал на Енисее для приемки грузов через СМП для "Восток Ойла"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ООО "РН-Ванкор" ("дочка" НК "Роснефть") построило новый причал на Енисее в районе поселка Воронцово на Таймыре для нужд инвестиционного проекта "Восток Ойл", строится второй причал, сообщила пресс-служба "Роснефти".

По Северному морскому пути сюда будут поступать грузы с частями будущего магистрального нефтепровода Ванкор - Пайях - терминал "Бухта Север", а также модульные комплексы, строительные блоки, железобетонные плиты, спецтехника и оборудование для нефтеперекачивающей станции №2, которая будет построена в 15 км от поселка.

Для обеспечения функционирования объекта в Воронцово будет обустроена производственная база материально-технического ресурса (МТР) с временным вахтовым городком на 210 мест, складом ГСМ, вертолетной площадкой, подъездными дорогами и другими объектами инфраструктуры.

"Всего на Таймыре для потребностей проекта "Восток Ойл" будет задействовано 16 новых причалов. В логистическую цепочку транспортировки грузов по Енисею уже входят 8 действующих причалов - на Таналау, Карауле, Точино и в "Бухте Север". Для приема грузов рядом с причалами построены 11 производственных баз общей площадью 100 га. В ближайших планах - строительство на Енисее еще двух причалов и базы МТР "Лопатка", - отмечается в сообщении.

Доставка грузов на объекты "Восток Ойла" осуществляется по Енисею из Красноярска, по СМП из Архангельска и Мурманска, а также с Западно-Сибирской группы складов "Роснефти". Для перевалки грузов дополнительно задействован порт города Дудинки и производственная база "Прилуки" в районе города Игарка.

"Восток Ойл" - крупный инвестпроект по освоению нефтяных месторождений на Таймыре, реализуемый "Роснефтью" с 2020 года. Ресурсная база проекта - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

"Роснефть" в рамках проекта, в частности, планирует перенаправлять поставки нефти с уже разрабатываемого Ванкорского кластера и с новых месторождений на север. Для этого компания строит 770-километровый трубопровод, который соединит Ванкорский и Пайяхский кластеры с возводящимся нефтеналивным терминалом порта "Бухта Север". Трубопровод строится круглогодично.