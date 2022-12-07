АПК РФ в 2023 г. сохранит структуру площадей под агрокультурами, несмотря на недосев озимых

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - АПК РФ в 2023 году сохранит структуру посевных площадей под сельхозкультурами, несмотря на то, что озимый сев в этом году был проведен на меньшей площади, чем планировалось. Об этом сообщает Минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева по итогам его участия в расширенном заседании комитета по аграрным вопросам Госдумы в среду.

"Озимый сев, по предварительным данным, составил 17,7 млн га. Это меньше планов в связи с погодой в Центральный России и Поволжье, тем не менее, по словам министра, оставшиеся площади будут засеяны весной, и структура площадей сохранится", - говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, сбор зерна к 7 декабря достиг 157,7 млн тонн (в бункерном весе). "По большинству других культур показатели выше прошлого года", - сказал министр. Рост сельхозпроизводства в этом году ожидается на уровне 3,5%.

Министр подчеркнул, что ведомство держит под контролем обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами. "В частности, для поддержки обновления парка техники за счет льготных программ "Росагролизинга" правительство выделило 12 млрд рублей, это позволит поставить аграриям в 2022 году не менее 11 тыс. единиц. Дополнительно до конца года компании будет направлено еще 10 млрд рублей, что поможет продолжить наращивание поставок с начала следующего года", - сказал он.

Говоря о развитии животноводства, Патрушев отметил, что в этом году ожидается прирост в производстве скота, птицы и молока. Наблюдается рост в мясопереработке, производстве молока, сыров, сливочного и растительных масел, круп и муки. В целом пищевая и перерабатывающая промышленность полноценно обеспечивают продовольственный рынок основными продуктами питания, говорится в пресс-релизе.