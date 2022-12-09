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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Минфине предлагают определиться с расширением НДД для нефтедобычи не раньше лета

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Решение о расширении периметра НДД (налог на добавленный доход) можно принимать только после того, как будет понятно влияние санкций ЕС на импорт российских нефтепродуктов, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он сказал это на конференции "Налоговые итоги года", организованной "Ведомостями".

По его словам, если добыча будет падать, нет смысла стимулировать дополнительную добычу нефти, расширяя периметр НДД, но для этого нужно посмотреть, как нефтепродуктовое эмбарго, которое вступает в силу 5 февраля 2023 года, повлияет на добычу нефти в России. Сазанов заметил, что результаты будут видны по итогам первого квартала, поэтому

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Минфин Алексей Сазанов НДД Евросоюз
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