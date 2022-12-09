Годовая инфляция в России в ноябре замедлилась до 11,98%

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года инфляция в России составила 0,37% после инфляции 0,18% в октябре, 0,05% в сентябре, дефляции в 0,52% в августе, дефляции в 0,39% в июле, дефляции в 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил Росстат.

За январь-ноябрь 2022 года цены в стране выросли на 11,07%.

Инфляция в ноябре практически совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на ноябрь, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,4%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре замедлилась до 11,98% (аналитики также ожидали замедления до 12%) с 12,63% на конец октября, 13,68% на конец сентября, 14,3% на конец августа, 15,1% в июле, 15,9% в июне, 17,1% в мае и 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в ноябре 2022 года составил 100,18% после 100,03% в октябре 2022 года и 101,14% в ноябре 2021 года. В годовом выражении базовый индекс цен в ноябре снизился до 115,06% с 116,16% в октябре 2022 года.

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 0,4% (в годовом сравнении - подорожали на 11,12%). В том числе плодоовощная продукция стала дороже в ноябре на 5,58% (в годовом выражении снизилась в цене на 4,08%). Так, огурцы в ноябре подорожали на 32,5%, помидоры - на 16,9%, апельсины - на 9%, свекла - на 4,5%, виноград - на 3,7%, картофель - на 2,8%. В то же время в ноябре среди продовольственных товаров снизились цены: на гречневую крупу - на 4,1%, сахарный песок - на 3,8%, подсолнечное масло - на 2,2%, горох и фасоль - на 1,3%, овсяную и перловую крупы - на 1,2%, свинину бескостную, мясо кур - на 1%.

Непродовольственные товары в ноябре подорожали всего на 0,06% (в годовом сравнении - подорожали на 13,36%). Из непродовольственных товаров в ноябре более всего выросли цены на цветы - на 2,2%, сухие корма для домашних животных - на 2,1%, бумажные столовые салфетки - на 1,8%, пасты зубные - на 1,2%. Одновременно снизились цены на компьютеры планшетные - на 2,4%, телевизоры и флеш-накопители USB - на 2,3%, смартфоны - на 1,9%.

Цены на дизельное топливо выросли в ноябре на 2,9%, на автомобильный бензин - на 0,1%, снизились цены на газовое моторное топливо - на 2,4%.

Услуги в ноябре выросли в цене в среднем на 0,76% (в годовом выражении - подорожали на 11,22%). В ноябре среди услуг более всего увеличилась стоимость перелета в салоне экономического класса самолета - на 13,8% (по методологии Росстата, в оценку стоимости авиабилетов входят в том числе билеты на месяц вперед, то есть в выборку попала предновогодняя неделя).

С начала декабря потребительские цены, по данным Росстата, к 5 декабря выросли на 0,52%. Основной причиной скачка цен в первую неделю декабря стала индексация тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую правительство перенесло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Минэкономразвития оценивало годовую инфляцию по состоянию на 5 декабря на уровне 12,50%.

Президент Владимир Путин 9 декабря заявил, что инфляция в стране в 2022 году ожидается в районе 12,2%.

Интервальный прогноз Банка России по инфляции на 2022 год - 12-13%, на 2023 год - 5-7%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год составляет 12,4%, на 2023 год - 5,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале ноября заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12,0-12,4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2022 году равняется 12,4%, в 2023 году - 5,9%.

Консенсус-прогноз аналитиков (опрошенных в начале декабря) по ключевой ставке на конец 2022 года равняется 7,5% (абсолютно все аналитики считают, что ставка останется неизменной в декабре), на конец 2023 года - 7%.