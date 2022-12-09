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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением, упала "АЛРОСА" на новостях об НДПИ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за сокращения позиций игроками перед выходными, а также на фоне просевших индексов в США после выхода статистики об ускорении производственной инфляции в ноябре; индекс МосБиржи опустился ниже 2180 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом лидировали в откате акции "АЛРОСА" (-5%) на опасениях увеличения НДПИ для компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2177,85 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1099,12 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5%.

Доллар к 18:50 просел до 62,42 рубля (-0,35 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 0,1-0,8%, доллар подрос на 0,42 рубля.

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