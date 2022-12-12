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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

"НОВАТЭК" открыл на Гыдане месторождение с запасами 52 млрд куб. м газа

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Дочерняя компания "НОВАТЭКа" - ООО "Арктик СПГ 1" - завершила испытание первой поисковой скважины на Бухаринском лицензионном участке, граничащем с Трехбугорным лицензионным участком компании на полуострове Гыдан, сообщил "НОВАТЭК".

По результатам проведенных работ открыто новое газоконденсатное месторождение, о чем получено соответствующее заключение Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Извлекаемые запасы природного газа нового месторождения по российской классификации оцениваются в объеме 52 млрд куб. м, запасы жидких углеводородов – в 2 млн тонн.

Лицензия на Бухаринский участок выдана сроком до 2050 года. В соответствии с условиями лицензии, ресурсная база данного участка должна быть использована для производства СПГ на мощностях по сжижению природного газа, расположенных на территории ЯНАО и прилегающей акватории.

Ресурсный потенциал Бухаринского участка по российской классификации оценивается на уровне 1 трлн 190 млрд куб. м газа и 74 млн т жидких углеводородов, что в совокупности составляет 8,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Открытое месторождение названо в честь Виктора Ивановича Гири – геолога, стоявшего у истоков создания "НОВАТЭКа" и внесшего значительный вклад в геологическое изучение и освоение обширных запасов природного газа и жидких углеводородов компании на Ямале и Гыдане.

Как сообщалось, скважина была пробурена в 2021 году, предварительно ее запасы оценивались в 35-40 млрд куб. м газа и около 2,2 млн т конденсата.

"НОВАТЭК" рассчитывает реализовать еще один завод по сжижению природного газа мощностью 19,8 млн т/в год на базе "Арктик СПГ 1", но одним из проблемных вопросов был поиск ресурсной базы.

Бухаринский участок расположен на территории Гыданского полуострова и частично в акватории Обской и Тазовской губы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в непосредственной близости от Геофизического, Солетско-Ханавейского и Трехбугорного лицензионных участков ООО "Арктик СПГ 1".

НОВАТЭК Гыдан
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