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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Рынок акций США завершил понедельник уверенным ростом

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник уверенным ростом.

Участники рынка ждут публикации свежих данных об инфляции в США. Кроме того, их интересуют итоги заседаний ведущих мировых центральных банков, которые пройдут на этой неделе и которые могут задать тон на оставшуюся часть года, пишет MarketWatch.

На прошлой неделе рынок акций демонстрировал негативную динамику, поскольку инвесторов продолжает беспокоить повышение стоимости заимствований Федеральной резервной системой (ФРС) и его влияние на экономику и корпоративные доходы. "Восстановление глобального аппетита к риску затормозилось на прошлой неделе, особенно в США, где основные индексы пережили самый большой спад с сентября. Повестка дня на этой неделе насыщена крупными макроэкономическими обновлениями, которые проверят настрой инвесторов", - полагает аналитик Peel Hunt Ян Уильямс.

"Объем торгов сегодня (в понедельник - ИФ) был довольно низким, и есть желание перейти в режим наблюдения" без активных действий, заявил глава отдела инвестиций Facet Wealth Томас Графф. "Но есть две возможности для больших движений вверх на этой неделе: либо если инфляция окажется ниже ожиданий, либо если ФРС намекнет на то, что на будущих заседаниях она будет поднимать ставки всего на 25 базисных пунктов", - добавил он.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, темпы роста потребительских цен в США в ноябре замедлились до 7,3% по сравнению с 7,7% в предыдущий месяц. Данные об инфляции будут опубликованы во вторник.

Биотехнологическая компания Amgen в понедельник объявила о том, что достигла соглашения о покупке производителя лекарств Horizon Therapeutics за $27,8 млрд. Котировки акций Amgen снизились на 0,7%, став единственным компонентом индекса Dow Jones, который завершил сессию "в минусе". В то же время как цена Horizon Therapeutics взлетела на 15,5%.

Стоимость бумаг Coupa Software подскочила на 26,7% после того, как Thomas Bravo объявила о покупке этого разработчика программного обеспечения за $8 млрд.

Между тем котировки акций Rivian упали на 6,2%. Производитель электромобилей заявил в понедельник, что не будет продвигать план по выпуску электрофургонов в Европе с германской Mercedes-Benz. Соглашение об этом было подписано всего три месяца назад.

Стоимость бумаг Tesla снизилась на 6,3%, Moderna Inc. - на 6,9%, Netflix Inc. и Target Corp. - на 1,5%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 528,58 пункта (1,58%) - до 34005,04 пункта. Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Boeing Co., подорожавшие на 3,75%, Microsoft Corp. - на 2,9% и Visa Inc. - на 2,8%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 56,18 пункта (1,43%), составив 3990,56 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии прибавил 139,12 пункта (1,26%), завершив сессию на отметке 11143,74 пункта.

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