Торги на российском рынке акций открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись коррекционным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры в ожидании статистики по потребительской инфляции в США, а также подорожавшей нефти; сдерживающим покупателей фактором остаются ожидания новых санкций Евросоюза.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2%, до 2176,33 пункта, индекс РТС снизился на 0,02%, до 1088,34 пункта (-0,05%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар подорожал на 20 копеек, до 63 рублей.

Подорожали акции "ММК" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Магнита" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,1% "префы"), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%), OZON (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, снижение инфляционных ожиданий в США может спровоцировать яркое рождественское ралли фондовых площадок.

Внешний фон утром во вторник слабо позитивный. Снижение инфляционных ожиданий в США повышает вероятность скорого завершения цикла ужесточения ФРС и может спровоцировать рождественское ралли активов. С другой стороны, в Китае эпидемиологическая ситуация резко ухудшилась на фоне смягчения мер контроля. Плюс к этому США продолжают наращивать ограничения по торговле с КНР в сфере высокотехнологичной продукции. Однако для отечественного рынка акций более важными могут оказаться рост цены нефти и оптимистичные прогнозы по ней. Соответственно, можно ожидать небольшого отскока по нефтяным бумагам, а также попытки рубля укрепиться, полагает Кочетков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что поводом для активизации спроса на акции стал ощутимый отскок перепроданных нефтяных фьючерсов, а также ожидания данных по инфляции в США за ноябрь. Статистика должна показать ослабление темпов роста потребительских цен (согласно консенсусам, до 7,3% г/г с 7,7% месяцем ранее), и, как следствие, ослабить опасения по заседанию ФРС 13-14 декабря.

В отсутствие негативных сюрпризов от данных по индексу потребительских цен в США, способных усилить нервозность перед оглашением итогов заседания ФРС (ожидать ужесточения риторики регулятора и ухудшения прогноза по ставке пока не стоит), склонность к покупкам будет преобладать в течение дня. Индекс МосБиржи может подрасти и попытаться вернуться выше 20-дневной средней, к верхней границе диапазона 2150-2200 пунктов, в котором индекс находится последнее время. Ввиду активного восстановления цен на нефть можно ожидать оживления спроса на бумаги нефтегазовых компаний, считает Локтюхов.

В США индексы акций накануне выросли на 1,4-1,6% во главе с Dow в ожидании публикации свежих данных об инфляции в США. Кроме того, инвесторы ждут итогов заседаний ведущих мировых центральных банков, которые пройдут на этой неделе и которые могут задать тон на оставшуюся часть года, пишет MarketWatch.

На прошлой неделе рынок акций демонстрировал негативную динамику, поскольку инвесторов продолжает беспокоить повышение стоимости заимствований Федеральной резервной системой (ФРС) и его влияние на экономику и корпоративные доходы.

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 0,03%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Главным событием для мировых инвесторов во вторник станет публикация данных о ноябрьской инфляции в США в 16:30 по Москве. Аналитики ждут замедления инфляции до 7,3% с октябрьских 7,7%.

В среду вечером завершится декабрьское заседание Федеральной резервной системы, по итогам которого, как ожидается, ключевая процентная ставка в США будет повышена на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.

Также на этой неделе состоятся заседания Европейского центрального банка, Швейцарского национального банка и Банка Англии.

Поддержку фондовому рынку оказали заявления посла КНР в США Цинь Гана о том, что меры по сдерживанию распространения коронавируса в Китае, вероятно, будут смягчены еще сильнее, и въезд иностранных туристов в страну будет упрощен. Кроме того, власти Гонконга с 14 декабря отменят требование воздерживаться от посещения баров, ресторанов и тренажерных залов для всех туристов в течение трех дней после въезда в город.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут вторую сессию подряд на ожиданиях увеличения спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений при уменьшении предложения на рынке из-за закрытия нефтепровода Keystone. К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на 1,5%, до $79,19 за баррель (+2,5% в понедельник), январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,4%, до $74,19 за баррель (+3% накануне).

Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, занимается устранением проблем и пока не представила план возврата Keystone в строй.

Приостановка работы нефтепровода, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, сократила предложение на мировом рынке на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), отмечает Market Watch.

Прошлую неделю оба сорта нефти завершили на минимуме с декабря 2021 года, потеряв за неделю более 11%.