Raytheon Technologies запустит программу обратного выкупа акций на $6 млрд

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американская Raytheon Technologies объявила о запуске программы обратного выкупа акций на сумму до $6 млрд. Новая программа сменит предыдущую, одобренную в декабре 2021 года.

Компания намерена выкупать акции "время от времени, в зависимости от рыночных условий и на свое усмотрение как на открытом рынке, так и в рамках частных сделок", отмечается в сообщении.

Raytheon была образована в результате слияния United Technologies Corp. и Raytheon Co. в апреле 2020 года. Компания является поставщиком решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности, выпускает авиадвигатели Pratt & Whitney.

С начала 2022 года капитализация Raytheon выросла на 15,7%.