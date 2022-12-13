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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

"Дочка" Роснефти и УДС-нефть поборются за Северо-Борский участок углеводородов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Волго-Уральская НК" (контролируется "Роснефтью" через АО "Самаранефтегаз") и ООО "УДС-Нефть" подали заявки на участие в аукционе на право пользования недрами Северо-Борского участка углеводородов в Самарской области, сообщили "Интерфаксу" в федеральном Минприроды.

Аукцион назначен на 27 декабря. Стартовый размер разового платежа - 4,35 млн рублей.

Северо-Борский участок недр площадью 100,6 кв. км располагает ресурсами нефти по категории Dл - 0,5 млн тонн, по D1 - 1,4 млн тонн, газа по D1 - 0,5 млрд куб. метров. В пределах Северо-Борского участка находятся Немчанский участок Борского месторождения питьевой воды и месторождение торфа "Ильмень" - оба объекта относятся к нераспределенному фонду. В границах участка недр особо охраняемые природные территории местного, регионального и федерального значения отсутствуют.

По данным Росгеолфонда, Северо-Борский участок соседствует с активами АО "Самаранефтегаз" (Неприковский и Южно-Неприковский участки), ООО "Борскнефть" (участок Борский) и ООО "Регион-нефть" (Марычевский и Кутулукский участки).

Лицензия дает право пользования участком на 25 лет.

Самарская область Роснефть УДС-Нефть Самаранефтегаз Минприроды Северо-Борский участок
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