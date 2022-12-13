РФ намерена восстановить позицию основного поставщика пшеницы в Оман

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Россия намерена восстановить позицию основного поставщика пшеницы на рынок Омана.

Как сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, об этом заявила заместитель гендиректора "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Ксения Боломатова в рамках деловой миссии российских компаний-экспортеров продукции АПК в Оман.

По ее словам, исторически Россия была основным поставщиком пшеницы в Оман. В настоящее время ведется работа по восстановлению этой позиции, утраченной в 2021 году, и организации прямого взаимодействия с оманскими покупателями без участия посредников.

Оман ежегодно импортирует порядка 800 тыс. тонн пшеницы и 850 тыс. тонн других агротоваров, сообщил гендиректор крупного мукомольного предприятия Oman Flour Mills Хейсам Аль-Фанна, добавив, что Россия не только самый географически близкий поставщик, но и продавец зерна, отвечающего требованиям Омана.

Как завил на открытии миссии замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, основной продукцией российского экспорта в Оман являются пшеница, подсолнечное масло и кондитерские изделия. В январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года взаимный товарооборот продукции АПК между странами увеличился в три раза. "Налаживание прямых контактов между российскими и оманскими компаниями имеет большое значение для укрепления взаимного доверия, поиска точек соприкосновения и выстраивания стратегического сотрудничества. Уверен, что значение Омана как важного рынка для российских компаний, поставляющих продукцию в страны Персидского залива, будет только возрастать", - отметил замминистра, процитированный в сообщении "Агроэкспорта".

На расширение сотрудничества и рост товарооборота рассчитывают и в Омане. Как заявил замминистра сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов султаната Ахмед Аль Бакри, "сотрудничество с российскими компаниями - цель, которая поможет в решении внутренних продовольственных проблем". "Кроме того, сейчас Оман стремится занять лидирующее положение на рынках стран Персидского залива и обеспечивать продовольственную безопасность не только на уровне страны, но и региона", - сказа он.

Руководитель департамента по продвижению продукции АПК аграрного ведомства Омана Реза Саид Халфан Бейт Фарадж уточнил, что султанат готов расширять торговлю зерном, мясом, рыбой и многими другими продуктами. Для решения этого вопроса уже в конце текущего месяца запланирован визит делегации министерства в Россию.

Кроме того, Оман заинтересован в инвестициях в собственное производство и технологии. В стране реализуется программа Oman Vision 2040, в которой особое внимание уделяется сельхозпроизводству, развитию инфраструктуры, логистике и т.д. "Сейчас есть острая потребность в российских инвестициях, мы готовы к сотрудничеству", - добавил представитель инвестиционного управления Омана Талал Альхараси.

С российской стороны в миссии принимают участие более 20 компаний и отраслевых объединений, с оманской - более 60 логистических операторов, импортеров, дистрибьюторов, ритейлеров и переработчиков.