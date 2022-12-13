Минсельхоз РФ рассчитывает на сбор 125-127 млн т зерна в 2023 году

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ рассчитывает на сбор 125-127 млн тонн зерна в 2023 году, целевой ориентир по пшенице - 80-85 млн тонн.

"По оценкам Минсельхоза, валовой сбор на уровне 125-127 млн тонн зерна позволит соблюдать баланс интересов производителей, потребителей и экспортеров зерна. Целевой ориентир по пшенице на следующий год - 80-85 млн тонн", - говорится в сообщении ведомства по итогам совещания, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Минсельхоз сформировал структуру посевных площадей под урожай 2023 года, которая нацелена на обеспечение баланса предложения на рынке сельхозпродукции и максимальной доходности растениеводства. По словам главы Минсельхоза, общая площадь в следующем году вырастет примерно на 50 тыс. га и превысит 82 млн га.

Площадь под зерновыми и зернобобовыми предварительно составит 47,6 млн га, что на 136 тыс. га больше, чем в этом году. "При этом в настоящее время ведомство видит необходимость сокращения площадей под пшеницей почти на 0,5 млн га. Это нужно, чтобы поддержать баланс цены и стабилизировать внутренний рынок в интересах всех участников, а также реализовать рекордный урожай текущего года", - говорится в сообщении.

По планам Минсельхоза, для сохранения стабильности севооборота необходимо увеличить площади под яровым ячменем на 400 тыс. га и под зернобобовыми, прежде всего горохом, не менее чем на 125 тыс. га.

По мнению экспертов, на которых ссылается ведомство, мировой рынок этих культур достаточно емкий, и Россия может укрепить на нем свои позиции. В связи с этим Минсельхоз совместно с экспортерами планирует развивать программу экспорта ячменя, гороха и прочих зернобобовых.

Площадь под такими социально чувствительными культурами, как рис и гречиха, запланирована чуть выше текущего года и достаточна для удовлетворения всех потребностей, подчеркивает Минсельхоз. Кроме того, на следующий год заявлен рост площадей под сахарной свёклой и соей. Посевов подсолнечника нужно не менее 9,8 млн га, масличного льна - не менее 2,2 млн га, что больше первоначального плана. Прогнозируется увеличение площадей под овощами и картофелем в организованном секторе.

По словам главы Минсельхоза, в целом структура посевных площадей сформирована и будет в полном объеме утверждена до 20 декабря.