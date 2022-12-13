Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Bank of America спрогнозировал цену нефти Brent в 2023 году в $100 за баррель

Bank of America спрогнозировал цену нефти Brent в 2023 году в $100 за баррель
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Нефть марки Brent в следующем году будет стоить в среднем $100 за баррель, прогнозируют аналитики Bank of America.

При этом, по их мнению, цена достигнет пикового уровня в $110 за баррель во втором полугодии, пишет MT Newswires.

"Санкции против России, низкие запасы нефти, открытие экономики Китая и желание ОПЕК сократить добычу в случае ослабления спроса должны поддержать высокие цены на энергоносители", - отмечается в отчете банка.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures вечером во вторник торгуются на уровне $80,3 за баррель.

нефть Bank of America Brent
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ОПЕК в ноябре сократила добычу нефти к октябрю на 0,74 млн б/с

ОПЕК в ноябре сократила добычу нефти к октябрю на 0,74 млн б/с

Курс евро поднялся выше 67 руб. впервые с 30 мая

Мишустин заявил, что негативные сценарии для экономики не реализовались

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });