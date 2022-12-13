ЦБ планирует продлить меры поддержки страховых компаний на 2023 год

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Банк России планирует продлить на 2023 год для страховщиков целый ряд послаблений, которые действовали в 2022 году, сообщает регулятор. Некоторые сохраненные меры будут применяться в модифицированном виде. Кроме того, сохранятся некоторые послабления для обществ взаимного страхования (ОВС).

В том числе, сохранится смягчение требований регулятора по резервированию капитала для покрытия рисков. "Для расчета покрытия кредитного риска по активам без кредитного рейтинга до 31 декабря 2023 года предусматривается более низкая вероятность дефолта. Такая мера будет действовать взамен возможности не применять сценарии ухудшения рыночной ситуации и использовать менее консервативные оценки кредитного риска", уточняет ЦБ.

Остается возможность использования рейтингов кредитоспособности по облигациям, выпущенным иностранной организацией специального назначения и приобретенным страховщиками до 25 февраля 2022 года. Здесь разрешается использовать рейтинги национальных рейтинговых агентств, присвоенные российской компании, в интересах которой выпущены такие облигации. При отсутствии таких рейтингов "у страховщиков сохраняется временная возможность использовать рейтинг такой облигации либо ее эмитента по состоянию на 1 февраля 2022 года на срок до 31 декабря 2023 года".

Эта мера вводится ЦБ вместо права использовать зафиксированные на 1 февраля 2022 кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств.

Продлевается запрет на раскрытие страховщиками сведений о страховых агентах, являющихся кредитными организациями. Сохраняется возможность не раскрывать "чувствительную" к санкционному риску информацию, включая сведения о структуре собственности, о членах органов управления и иных должностных лицах финансовой организации, о ее реорганизации, а также о лицах, контролирующих страховые организации. Также для обществ взаимного страхования (ОВС) продлевается право не раскрывать информацию о своих членах.

В то же время со следующего года возобновляется порядок обязательного раскрытия финансовой отчетности страховщиков (за исключением содержащейся в ней "чувствительной" к санкционному риску информации). Раскрытие общей информации предполагается, начиная с годовой отчетности за 2022 год.

Для ОВС регулятор продлевает отмену концентрационных ограничений (лимитов) в случае, если активы ОВС, в которые инвестированы страховые резервы, незначительны (менее 1 миллиона рублей), также до 31 декабря 2023 года.

Для определения задолженности перед страховой организацией страховых агентов, страховых и перестраховочных брокеров сохраняется предельный срок в 20 дней. Данная позиция важна, поскольку работает при расчете собственных средств СК.

Сохраняется ряд послаблений по оплате договоров накопительного и инвестиционного страхования жизни, по передаче рисков в РНПК для связанных сторон.

По-прежнему не будут применяться в 2023 году меры воздействия за нарушения страховой организацией срока приведения собственных средств в соответствие с размером уставного капитала (при получении предписания Банка России), но эта мера послабления вводится лишь до 1 июля будущего года.