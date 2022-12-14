Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,7%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips в ожидании санкционных новостей от ЕС и решения Федрезерва по ключевой ставке, несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры и выросшую нефть (Brent превысила $80 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,7%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2169,11 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1080,99 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,1%.

Доллар вырос до 63,22 рубля (+0,37 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (-1,1%), "Яндекса" (-0,8%), ВТБ (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Аэрофлота" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,4%), акции Polymetal (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в среду попытается подрасти на фоне позитивных настроений на внешних площадках после того, как укрепились ожидания уменьшения темпов повышения ставки ФРС.

Поводом для охлаждения эйфории, помимо технических факторов, выступают опасения относительно состояния экономики и сохраняющаяся неопределенность относительно величины и сроков завершения повышения ключевой ставки в США. В этой связи экономические прогнозы ФРС по итогам завершающегося в среду заседания будут крайне важны для инвесторов.

Для индекса МосБиржи сильной поддержкой выступает зона 2150-2170 пунктов, в среду индекс может попытаться оттолкнуться от этой отметки. Но сильного роста рынка не ожидается, спросом будут пользоваться лишь отдельные бумаги. Так, исходя из технической картины, могут продолжить пользоваться спросом акции металлургов, в частности, акции "Русала". Неоправданным представляется и просадка акций Сбербанка, полагает Локтюхов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых площадках аппетит к риску вырос после данных о замедлении инфляции в США перед подведением итогов заседания ФРС.

Индексы МосБиржи и РТС пока сохраняют поддержки 2150 и 1080 пунктов соответственно. Силы покупателей и продавцов остаются сдержанными и пока не указывают на выход из "боковика" в рублевом сегменте. Индекс РТС остается под давлением ослабления рубля.

Утром в среду российский фондовый рынок может выйти в сдержанный "минус" вслед за отступлением американских индексов от внутридневных пиков накануне. Цены на золото после вчерашнего ралли также приостановили рост, что может привести к фиксации части прибыли по акциям золотодобытчиков, которые среднесрочно продолжают смотреть вверх. Среда в целом пройдет в ожидании подведения итогов заседания ФРС, а также данных с нефтяного рынка. У российских инвесторов пока нет драйверов для выхода за пределы боковых диапазонов, полагает Кожухова.

Мировые фондовые индексы

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-1% во главе с Nasdaq в преддверии итогов последнего в текущем году заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы анализировали свежий отчет о динамике индекса потребительских цен (CPI) в Штатах, который является ключевым при определении процентных ставок Федрезервом.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в ноябре выросли на 7,1% в годовом выражении после роста на 7,7% в октябре, показатель оказался на самом низком уровне с декабря прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали рост инфляции на 7,3%, согласно результатам опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.

После публикации данных о замедлении инфляции уверенность участников рынка в том, что американский ЦБ может снизить темпы повышения ставки уже на декабрьском заседании, укрепилась. Эксперты в большинстве прогнозируют, что Федрезерв в среду поднимет процентные ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых, пишет MarketWatch. Если это произойдет, регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики по сравнению с 75 б.п. по итогам последних четырех заседаний.

При этом экономисты ожидают, что Федрезерв даст понять, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) еще не закончен и новые повышения ставки последуют в начале следующего года, отмечает Financial Times.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что ФРС продолжит повышать ставки, но менее активными темпами: на 25 б.п. на каждом из двух последующих заседаний.

Следом за США растет в среду фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

После заседания ФРС на неделе состоятся заседания Европейского центрального банка и Банка Англии, которые пройдут в четверг.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после роста накануне, подогретого прогнозами похолодания в США и ослаблением доллара после публикации статданных по замедлению инфляции в США. Текущая цена Brent находится на $0,25 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже во вторник.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $80,45 за баррель (-0,3% и +3,5% во вторник), январская цена WTI - $75,19 за баррель (-0,3% и +3% во вторник).

Кроме того, поддержку рынку продолжает оказывать ситуация с нефтепроводом Keystone, который был закрыт на прошлой неделе, и ожидания повышения спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений, отмечает Market Watch.

Канадская TC Energy, оператор Keystone, планирует частично открыть трубопровод в среду и полностью вернуть его в эксплуатацию 20 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В центре внимания трейдеров в среду – данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут опубликованы министерством энергетики в 18:30 МСК.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 9 декабря, на 7,819 млн баррелей.