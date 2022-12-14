"Газпром" к будущей зиме создаст запасы 72,8 млрд куб. м

Производительность будет доведена до 859 млн куб. м/сутки

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" к зиме 2023-24 года должен создать запасы активного газа в ПХГ России в объеме 72,84 млрд куб. м (в текущем сезоне 72,662 млрд куб. м), доведет максимальную суточную производительность на начало отбора до 858,82 млн куб. м (в текущем сезоне 852,42 млн куб. м).

К сезону 2024-25 года запасы должны достигнуть 73,16 млрд куб. м, а производительность - 871,02 млн куб. м.

Генеральный директор ООО "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов на страницах журнала "Газовая промышленность" отмечает: "К началу сезона отбора 2022/23 года создан оперативный резерв в объеме более 72,662 млрд куб. м и увеличена максимальная суточная производительность до уровня 852,42 млн куб. м. Ежегодное наращивание максимальной суточной производительности российских ПХГ - цель сбалансированной многолетней программы ПАО "Газпром" по выводу газохранилищ России на 1 млрд куб. м (1003,26 млн куб. м) суточного отбора к 2030 г. Для этого разработан ряд мероприятий, способствующих решению поставленной задачи. Они регламентируются приложением к приказу ПАО "Газпром" от 26.08.2022 №323, где подробно описан практически каждый шаг".

В статье описана перспектива до сезона 2031-32 года с запасами 80,50 млрд куб. м, максимальной суточной производительностью 1029,67 млн куб. м на начало сезона отбора.

Как отмечает начальник управления по подземному хранению газа "Газпрома" Сергей Хан, наряду с величиной максимальной суточной производительности на начало сезона отбора важный показатель - значение этого параметра на 1 февраля. "Опыт эксплуатации показывает, что период с февраля по апрель наиболее напряженный для объектов подземного хранения газа, так как к этому времени запасы газа в ПХГ сокращаются, соответственно, снижаются величины пластовых давлений и потенциал максимальной суточной производительности", - поясняет Хан.

В текущем сезоне этот показатель запланирован на уровне 719,07 млн куб. м, в сезоне 2023-24 года - 722,45 млн кубов.