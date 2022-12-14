"Роснефть" собирает заявки в рамках вторичного размещения бондов объемом до 10 млрд рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" 14 декабря с 11:00 до 15:00 по Москве проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серий БО-05 и БО-06 в объеме до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Окончательный объем будет установлен по итогам оферты, исполнение которой проходит в день сбора заявок.

Цена вторичного размещения - не менее 100% номинала, срок до погашения выпусков - 1 год (дата погашения - 11 декабря 2023 года).

Проведение расчетов запланировано на 14 декабря до 18:00 по московскому времени.

Организаторами выступают ВБРР, БК "Регион" и Газпромбанк.

Оба выпуска общим объемом 40 млрд рублей компания разместила в декабре 2013 года по ставке 7,95% годовых. Ставка текущего купона до погашения - 8,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 8,58% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 966 млрд рублей, 5 выпусков классических бондов на 70 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд, и биржевой выпуск на 15 млрд юаней.