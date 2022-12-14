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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

МЭА сообщило о сохранении экспорта нефти из РФ в ноябре на уровне 5,1 млн б/с

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Общий объем нефтяного экспорта из РФ в ноябре вырос на 2,5% к сентябрю, до 8,1 млн б/с в сутки, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете.

В частности, экспорт российской нефти сохранился на уровне октября - 5,1 млн б/с. Продажа нефтепродуктов увеличилась на 200 тыс. б/с, до 3 млн б/с.

По мнению экспертов агентства, предполагаемая выручка от экспорта снизилась на $0,7 млрд, до $15,8 млрд, на фоне снижения цен и более высоких скидок на российскую продукцию.

Экспорт нефти в ЕС в отчетном месяце составил 1,1 млн б/с, что на 430 тыс. б/с ниже, чем в октябре. Объемы морского экспорта впервые упали ниже поставок по нефтепроводу "Дружба" - 500 тыс. б/с против 590 тыс. б/с. При этом поставки дизельного топлива в страны Евросоюза в ноябре увеличились на 210 тыс. б/с, до 720 тыс. б/с.

По оценке агентства, с 5 декабря в страны ЕС продолжит поступать только 350 тыс. б/с по нефтепроводу "Дружба" и 100 тыс. б/с - по морю

Кроме того, на 150 тыс. б/с снизились объемы экспорта нефти из РФ в Турцию, примерно до 400 тыс. б/с. При этом, поставки в Индию увеличились до рекордных 1,3 млн б/с. Объем экспорта нефти в Китай сохранился на уровне, близком к показателю октября, 1,9 млн б/с.

МЭА
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