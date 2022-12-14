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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

ОПЕК+ в ноябре отставала от плана по добыче нефти на 1,72 млн б/с

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в ноябре добывали 38,38 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 40,1 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 1,72 млн б/с. Фактическое сокращение добычи относительно уровня октября составило 480 тыс. б/с. Это самое большое месячное снижение с апреля, когда из-за санкций сократилось производство в России, пишет агентство.

Добыча стран ОПЕК, участвующих в соглашении, в ноябре составила 24,65 млн б/с, что на 0,77 млн б/с ниже установленной квоты. В основном это обусловлено сокращением производства в рамках сделки в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке и Кувейте.

Страны не-ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в ноябре добывали на 960 тыс. б/с ниже установленной квоты, 15,37 млн б/с, однако это на 270 тыс. б/с больше, чем в октябре. Прежде всего, этот рост обусловлен восстановлением добычи в Казахстане, увеличившем в ноябре показатель на 230 тыс. б/с, до 1,68 млн б/с, чем он даже слегка перевыполнил сделку.

Добыча нефти в России, по данным МЭА, в прошлом месяце выросла на 90 тыс. б/с., до 9,81 млн б/с, однако это ниже установленной квоты на 670 тыс. б/с.

По итогам декабря МЭА ожидает более резкого сокращения добычи ОПЕК+, в том числе, по причине введения запрета ЕС на морской импорт российской нефти, а также "ценового потолка" на нее.

МЭА ОПЕК+
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