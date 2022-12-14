Пензенская компания в партнерстве с FAW планирует сборку электромобилей для такси

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Альфа Тех" (Пенза) в партнерстве с китайской FAW планирует организовать сборку электромобилей, производство аккумуляторных батарей и зарядных станций на площадке в городе Энгельсе Саратовской области, сообщает пресс-служба главы региона.

Соответствующее соглашение с исполнительным директором пензенской компании Николаем Беспаловым подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.

"Ожидается, что производство может быть запущено во второй половине 2023 года. Уже в следующем году на новом заводе планирует собрать до 2 тыс. электромобилей для такси и каршеринга. Инвестор предполагает создать до 270 рабочих мест", - говорится в пресс-релизе.

"В последующие годы производство планируется поэтапно локализовать. В этом поможет опыт нашего региона, где уже есть предприятия по производству аккумуляторов. Со своей стороны правительство области окажет инвесторам поддержку", - добавляет пресс-служба.

ООО "Альфа Тех", по данным ЕГРЮЛ, принадлежит (напрямую и через ООО "Альфа Логистик") гендиректору компании Екатерине Карташовой. "Альфа Тех" зарегистрирован в 2010 году, имеет уставный капитал 10 тыс. рублей. Основной заявленный вид деятельности – производство автотранспортных средств.

"Альфа Логистик" (торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями) имеет уставный капитал 15 тыс. рублей, компания создана в 2014 году, относится к микропредприятиям.

В течение 2022 года Карташова учредила два юрлица: ООО "Альфа Энерджи" (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) и ООО "Альфа Поинт" (производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей). Уставный капитал обеих фирм – 10 тыс. рублей, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

FAW (First Automobile Works - Автозавод №1) - госкомпания, основанная в 1953 году в Чанчуне, КНР. Старейший китайский автоконцерн, созданный при содействии СССР.