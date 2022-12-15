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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Москва выделила на поддержку малого и среднего бизнеса 30 млрд рублей в 2022 году

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Москвы в 2022 году оказало финансовую поддержку более чем 11 тысяч малых и средних предприятий (МСП) на сумму в 30 млрд рублей. Об этом заявила в четверг заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"(...) Сейчас город уделяет особое внимание тем, кто занимается импортозамещением в разных сферах, расширяет производство, создает новые технологии и продукты. В этом году больше 11 тыс. компаний и ИП получили поддержку на сумму 30 млрд рублей", - приводит слова Сергуниной пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По ее словам, количество МСП в столице с декабря прошлого года возросло на 7%, превысив число в 820 тыс. предприятий. При этом с января по октябрь этого года количество таких юридических лиц в городе выросло на 2,5%, индивидуальных предпринимателей - на 5,9%. В настоящий момент в Москве работает более 13,7% малых и средних предприятий РФ, отметила вице-мэр.

"Вместе с ростом количества предприятий и создаваемых ими рабочих мест отмечается увеличение вклада малого и среднего бизнеса в экономику города. За первые полгода он вырос на 20 % по сравнению с прошлогодним показателем", - говорится в сообщении пресс-службы.

Наиболее востребованной среди предоставляемых правительством Москвы программ в департаменте называют льготные кредиты, которыми воспользовались более 65% предприятий-получателей поддержки, в целом ставки были снижены по 7,2 тыс. займов. Также в этом году было одобрено больше 1,3 тыс. заявок на займы и гранты, отмечается в сообщении.

Москва
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