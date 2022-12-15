РФ готовит новую субсидию для инвестпроектов со сложной экономикой

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Компании, реализующие стратегические для российской экономики проекты с низкой окупаемостью, смогут рассчитывать на субсидию в размере 25% от привлеченного под него кредита. Предельный размер субсидии будет ограничен половиной выручки проекта, сообщил в четверг вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Конкретно по низкомаржинальным и стратегическим проектам предлагаем особую меру. Речь идет про возврат 25% инвестиционной составляющей кредита в течение трёх лет после выхода на серию, но с потолком не более 50% от выручки", - сказал он в ходе заседания совета по национальным проектам, проходящего под председательством президента РФ Владимира Путина.

Мантуров отметил, что субсидия должна быть избирательной и предоставляться на конкурсной основе.

Он также сообщил, что государство готово снижать ставку займа по "особенно сложным проектам, где экономика не складывается на общих основаниях". Для этого потребуется отдельное решение правительства РФ.

Эта мера, по словам замглавы кабмина, предусмотрена кластерной инвестиционной платформой, в рамках которой предприятиям на этапе капитальных вложений и ещё два года после выхода на серийное производство будут предоставляться кредитные средства по льготной ставке в размере 30% от ключевой ставки плюс 3% (при текущей ставке ЦБ в 7,5% льготная составит 5,2%).

На льготное кредитование в рамках поддержки кластеров смогут рассчитывать проекты стоимостью до 100 млрд рублей.

"Государство, соответственно, просубсидирует финансовым институтам выпадающие доходы. Для того, чтобы открыть доступ к льготным займам для закредитованных предприятий, работаем с коллегами над обеспечением платформы государственными гарантиями и поручительствами ВЭБа", - сообщил Мантуров.

На 2023 год на поддержку проектов в рамках кластерной инвестиционной платформы в федеральном бюджете предусмотрены 5 млрд рублей. "С учётом обозначенной оценки по кредитному портфелю будем смотреть на темпы выборки средств и обращаться за дополнительными ассигнованиями по мере необходимости", - отметил вице-премьер.

По его словам, сейчас для оказания "кластерной" поддержки государством отобраны 164 проекта на 5,2 трлн рублей в сфере химпрома, лесопереработки, автопрома, металлургии, желдормаша и судостроения.

"Рассчитываем, что сейчас, когда базовые параметры платформы определены, к формированию пула проектов подключатся главы наших субъектов. И сложив усилия всех заинтересованных ведомств, регионов, финансовых организаций и бизнеса, мы сможем нарастить кредитный портфель до обозначенных вами 10 трлн рублей", - доложил президенту Мантуров.