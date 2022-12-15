"СПБ биржа" в 2023 году доведет число торгуемых гонконгских бумаг до 500

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" запланировала к концу 2023 году увеличить количество китайских акций с листингом на Гонконгской фондовой бирже до 500, сообщил журналистам гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов журналистам в четверг. Сейчас на бирже инвесторам доступны сделки с 79 гонконгскими бумагами.

Биржа также планирует увеличить количество обращающихся инвестиционных инструментов за счет ETF в гонконгских долларах и юанях (25 фондов в первом полугодии 2023 года).

Торговая площадка планирует подготовку к листингу ценных бумаг из Узбекистана, Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР и других развивающихся стран.

Расширить продуктовую линейку намечено также за счет запуска рынка расчетных деривативов.

Компания собирается развивать и биржевой рынок цифровых финансовых активов (ЦФА). Биржа поддерживает создание организованного рынка ЦФА на базе классических подходов фондового рынка с применением биржевой, расчетно-клиринговой и брокерской инфраструктуры. Здесь создают экосистему для обращения ЦФА, обеспечивая объединенный пул ликвидности и подключая различные продукты всех операторов информационных систем и операторов обмена. "СПБ биржа" планирует подать документы на получение статуса оператора обмена и информационной системы, в том числе для выпуска и обращения высоколиквидных биржевых инструментов на собственной инфраструктуре.

Ожидается рост активности новых участников торгов на бирже - в 2022 году аккредитованы 11, в 2023 году ожидаются еще 5 новых участников торгов.

"СПБ биржа" собирается проводить экспансию своих технологий и экспертных наработок в дружественные юрисдикции для развития локальных площадок.

Также в планах биржи развитие проектов, направленных на повышение инвестиционной грамотности граждан в партнерстве с НП РТС, запуск продуктов, основанных на рыночных данных.

Залетел "черный лебедь", остальное - замечательно

Горюнов в общении с журналистами так прокомментировал последствия событий года для биржи:

"Если попробовать проанализировать, что произошло за этот год, первое то, что мы с вами здесь сегодня встретились по итогам этого года, мне кажется, - уже достижение. Потому что была ненулевая вероятность, что могли в принципе не встретиться. Поэтому то, что рынок до сих пор есть и активно торгуется, на нем есть ликвидность, клиентские активы и все прочее, это в моем понимании - достижение.

Второе, соответственно, что система диверсификации рисков, которая у нас была построена, проявила себя, и в отличие от разных других коллег большая часть клиентских активов у нас в свободном обращении и торгуются, и клиенты ими распоряжаются. Понятно, что главный "черный лебедь" был - это НРД, потому что фактически много дальнейших действий и того, что произошло, главной причиной было это. Все остальное на фоне НРД выглядело просто замечательно.

То, что мы фактически не останавливали торги и торговали даже в то время, когда другие российские биржи не торговали, тоже считаю, - наше достижение, и, соответственно, непрерывность деятельности - ключевая задача, которую удалось выполнить.

Понятно, что объемы сильно сократились, и мы сейчас перешли фактически во временный, я надеюсь, рынок для квалов. Понятно, что количество клиентов резко сократилось, но я надеюсь, что эта история все-таки временная, и сейчас регулятор с нами согласовывает, с рынком вообще, новый порядок требований к инструментам, которые будут для квалов и для неквалов. В целом его согласовали уже.

Мы понимаем, что в нынешней ситуации, наверное, это самый взвешенный подход. Было бы по-другому... Наверное, можно, но подождем других времен. Соответственно, будем развивать продукты, которые будут доступны для неквалов, всеми возможными способами".