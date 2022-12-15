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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

"Роснефть" выкупила облигации серий БО-05 и БО-06 на общую сумму 45,5 млн рублей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" приобрела в рамках оферты 11 530 облигаций серии БО-05 и 34 242 облигации серии БО-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях компании.

Объем каждого из выпусков составляет по 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 0,057% выпуска БО-05 и 0,17% выпуска БО-06.

Компания в день исполнения оферты, 14 декабря, также проводила сбор заявок в рамках вторичного размещения этих двух выпусков в объеме до 10 млрд рублей, однако о результатах и итоговой цене вторичного размещения не сообщалось. Цена вторичного размещения была установлена на уровне не менее 100% номинала, срок до погашения выпусков - 1 год (дата погашения - 11 декабря 2023 года). Организаторами выступали ВБРР, БК "Регион" и Газпромбанк.

Оба выпуска общим объемом 40 млрд рублей компания разместила в декабре 2013 года по ставке 7,95% годовых. Ставка текущего купона до погашения - 8,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 8,58% годовых.

Сейчас в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 966 млрд рублей, 5 выпусков классических бондов на 70 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд, и биржевой выпуск на 15 млрд юаней.

Роснефть
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