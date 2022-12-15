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Deutsche Bahn выставит на продажу логистическое подразделение, оцениваемое в 20 млрд евро

Deutsche Bahn выставит на продажу логистическое подразделение, оцениваемое в 20 млрд евро
Фото: Bernd Settnik/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Германская железнодорожная компания Deutsche Bahn AG намерена выставить на продажу логистическое подразделение DB Schenker, которое может быть оценено в 20 млрд евро.

Наблюдательный совет компании одобрил этот план, сообщила в четверг Deutsche Bahn.

Поступления от продажи DB Schenker "полностью останутся в Deutsche Bahn и позволят ей существенно сократить долг", говорится в пресс-релизе компании.

"Конкретная дата начала процесса продажи актива пока не определена и будет зависеть от деловой среды, - отмечается в сообщении. - DB Schenker будет продана только в том случае, если это будет более выгодно финансово по сравнению с ее сохранением в составе Deutsche Bahn".

Долг Deutsche Bahn составляет порядка 30 млрд евро, и компания планирует продолжать инвестировать в модернизацию инфраструктуры.

Агентство Bloomberg сообщало в феврале, что Deutsche Bahn работает с консультантами, чтобы подготовить DB Schenker к возможной продаже.

По словам источников агентства, Carlyle Group Inc. и CVC Capital Partners обсуждают возможность подачи совместной заявки на покупку DB Schenker. Среди других потенциальных инвесторов называются Advent International, Bain Capital и Blackstone Inc.

Группа Deutsche Bahn предоставляет услуги по перевозке грузов и пассажиров, а также логистические услуги. Штат превышает 330 тыс. человек, из которых около 220 тыс. работают в ФРГ. Основной бизнес DB сосредоточен в Германии, где концерн занимается железнодорожными и автобусными перевозками пассажиров, а также транспортировкой грузов по железной дороге.

Deutsche Bahn Германия
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