Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 декабря повысится на 6%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 декабря повысится до 3 333,8 рубля за тонну с 3 143,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Рост составит 6%.

Пошлина на ячмень повысится до 2 686,9 рубля с 2 603,1 рубля за тонну. Пошлина на кукурузу вновь станет нулевой после 76,2 рубля за тонну неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 27 декабря включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $314,4 за тонну на пшеницу ($313,4 неделей ранее), $281,8 - на ячмень ($282,9), $218,5 - на кукурузу ($224,9).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.