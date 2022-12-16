Механизм фонда развития банковского сектора может быть реализован в РФ через несколько лет

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ продолжит обсуждать идею создания фонда развития банковского сектора по аналогии с фондом страхования вкладов, механизм может быть реализован через несколько лет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Идея создания фонда была опубликована в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы. ЦБ сообщил, что после завершения адаптации экономики к внешним шокам планирует обсудить с рынком вопрос о целесообразности создания фонда развития банковского сектора, который может формироваться за счет взносов банков по аналогии с фондом страхования вкладов. В перспективе одной из его функций может быть поддержка банковского сектора в стрессовых ситуациях.

"Что касается фонда поддержки банковского сектора, эта тема, которую мы стали обсуждать, долгосрочная. Мы к ней как к практическому механизму, потенциальному воплощению вернемся через несколько лет. Но мы считаем важным сейчас обсуждать на перспективу такие системные механизмы, когда банковская система создает коллективные буферы на случай кризиса", - заявила глава ЦБ.

Она напомнила, что сейчас банки создают индивидуальные буферы, которые активно использовались в пандемию и в кризис этого года. "Этот запас капитала, который банки индивидуально сформировали, помог абсорбировать убытки банковского сектора. Это было и в пандемию, это было и в этом году. На наш взгляд, в случае развития сценариев, когда могут быть системные риски для банков, важно иметь коллективный буфер, его могут создавать банки. Эту идею мы продолжим обсуждать, на наш взгляд, она полезна. Вместо того, чтобы обращаться к бюджету в случае необходимости системной докапитализации, важно создавать такие коллективные буферы", - заявила Набиуллина.

Она указала, что в этом году банки смогли избежать докапитализации из бюджетных средств, в том числе благодаря использованию индивидуальных буферов капитала и регуляторным послаблениям.

"Но для большей степени устойчивости банковского сектора к возможным системным кризисам важно, чтобы были такие коллективные буферы, мы их продолжим обсуждать", - заявила она.