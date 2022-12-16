СПБ биржа докапитализировала СПБ банк через допэмиссию на 3,5 млрд рублей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - СПБ банк, выполняющий функции расчетного депозитария "СПБ биржи", увеличил собственный капитал на 3,5 млрд рублей, разместив в ходе допэмиссии 132 млн 075 тыс. 471 обыкновенных акций номиналом 10 рублей по цене размещения 26,5 рубля за акцию.

Согласно сообщению банка, из 400 млн акций допвыпуска было размещено 33,0189%.

Уставный капитал банка до размещения допвыпуска состоял из 56,45 млн обыкновенных и 100 тыс. привилегированных акций номинальной стоимостью 10 рублей и равнялся 565,5 млн рублей. Следовательно, теперь он увеличился на 1 млрд 320,755 млн рублей, или в 3,3 раза, до 1 млрд 886,255 млн рублей.

На начало 2022 года собственный капитал банка составлял 2,1 млрд рублей.

Совет директоров банка в начале ноября признал размер собственных средств (капитала), базового и основного капиталов СПБ банка по состоянию на 1 октября достаточным, позволяющим покрыть все его значимые риски.

"СПБ биржа" в конце апреля сообщала о планах выкупить большую часть допэмиссии акций "Бест Эффортс банка (он был переименован в СПБ банк в начале июня). Год назад, в ходе своего IPO в ноябре 2021 года (было размещено 18,76 млн новых акций, привлечено $175 млн), она заявляла, что планирует использовать полученные финансовые ресурсы для увеличения капитализации дочерних операционных компаний.

Биржа характеризовала предстоящую дополнительную эмиссию акций банка как плановую работу по увеличению капитализации банка после проведения IPO биржи. "Тем самым мы усиливаем нашу инфраструктуру, распределяем полученные средства. "СПБ биржа" планирует выкупить большую часть эмиссии банка", - говорилось в апрельском сообщении биржи.

Из отчета кредитной организации следует, что на конец 2021 года доля "СПБ биржи" в банке составляла 73,73%, еще 15,4% принадлежали ассоциации "НП РТС".

Гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов в четверг на брифинге сказал: "Мы все должны сказать спасибо успешно проведенному в прошлом году IPO, соответственно привлеченный капитал позволил нам сформировать дополнительную подушку доходов от размещения капитала. Мы спустили капитал в наши "дочки" (группа "СПБ биржа" включает дочерние операционные компании "СПБ Клиринг" и СПБ банк, осуществляющий функции расчетного депозитария - ИФ). Мы анонсировали, что деньги, полученные от IPO, направим на докапитализацию наших "дочек". Ровно это и сделали".

"Бест эффортс банк" по итогам 2021 года занимал 138-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".