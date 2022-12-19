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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

"КАМАЗ" с 20 декабря возвращает масочный режим в связи с эпидобстановкой

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" с 20 декабря вводит режим обязательного ношения масок сотрудниками, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, для предотвращения роста заболеваний гриппа, ОРВИ и коронавируса и сохранения здоровья работников компании с 20 декабря на "КАМАЗе" вводится масочный режим", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в августе 2022 года "КАМАЗ" уже возвращался к масочному режиму в офисах и на производстве. Это решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в целом по стране, в Татарстане и на "КАМАЗе", в частности.

КАМАЗ
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