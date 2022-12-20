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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

"Новолипецкий металлургический комбинат" прекратит программу GDR с 18 января

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Deutsche Bank Trust Company Americas, банк-депозитарий по программе GDR ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", с 18 января 2023 года расторгает договор с компанией, говорится в сообщении банка.

Держатели расписок смогут конвертировать их в обыкновенные акции в течение 6 месяцев после даты прекращения действия программы.

Deutsche Bank выступает банком-депозитарием по программе GDR НЛМК с 2005 года.

Ранее НЛМК сообщал о возможности принудительной конвертации для депозитарных расписок, которые учитываются в иностранных депозитариях, и для тех держателей, которые не могут произвести конвертацию иным способом из-за введенных ограничительных мер, а также об автоматической конвертации для депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, в акции.

В мае НЛМК получил разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций продолжить обращение депозитарных расписок за рубежом. GDR НЛМК обращались на Лондонской фондовой бирже (1 GDR = 10 акций).

Fletcher Group, бенефициаром которой по данным на конец 2021 года являлся Владимир Лисин, принадлежит 79,3% НЛМК.

Новолипецкий металлургический комбинат НЛМК
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