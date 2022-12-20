Эксперимент по онлайн-торговле вином в РФ могут распространить на маркетплейсы

Изначально планировался только один участник эксперимента – "Почта России"

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Эксперимент по дистанционной торговле российскими винами, который планируется запустить в 2023 году в Москве и Московской области, могут расширить на маркетплейсы.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя Минпромторга, этот вопрос обсуждался на совещании у помощника президента РФ Максима Орешкина. Помимо онлайн-платформ, чиновники решили "проработать целесообразность привлечения к эксперименту" и торговых домов производителей отечественных вин, добавил собеседник.

Согласно законопроекту, регламентирующему эксперимент (подготовлен Минфином), в качестве платформы для его проведения предложена инфраструктура "Почты России".

О необходимости расширения эксперимента говорили представители маркетплейсов на первом Всероссийском винодельческом форуме в конце ноября в Москве. Они отмечали, что обладают большим опытом в онлайн-торговле и существенными компетенциями в сфере IT-решений, которые могли бы быть использованы для организации процесса и нивелирования рисков – таких, как продажа алкоголя несовершеннолетним или в запрещенное время.

Так, заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич заявлял, что "есть много нюансов, которые "Почта России" должна "докрутить" у себя, улучшить те компетенции, которых у компании пока нет". "Почта России" – все-таки непрофессиональный продавец. Мы (я говорю о всех маркетплейсах) в трансформации своего развития накопили столько компетенций, что готовы предлагать новые решения", - говорил он.

"Мне кажется, что (...) этот эксперимент с самого начала необходимо расширять. Расширять на более полный перечень участников, допускать туда больший ассортимент продукции для того, чтобы провести полноценный эксперимент, и не только, например, в Москве и Московской области, но включить и Ленинградскую область, Санкт-Петербург, обязательно включить в эксперимент винодельческие регионы юга России", - заявлял директор по GR подразделения "Яндекса" в сфере e-com и фудтеха Дмитрий Русаков.

GR-директор "СберМаркета" Павел Глухов отмечал, что для проверки возраста покупателя, времени доставки и так далее маркетплейсы могли бы предложить свои IT-наработки. "Это даже не искусственный интеллект, это еще на две ступеньки раньше, это то, что мы уже давно сделали и умеем делать", - подчеркивал он.

По данным Росалкогольрегулирования, винодельческие предприятия РФ в январе-ноябре увеличили выпуск тихих вин на 10,8%, до 30,2 млн декалитров (дал), шампанских и игристых вин – на 25,4%, до 14,1 млн дал.