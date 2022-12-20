Потери международных IT-компаний после ухода из РФ в 2022 г. оценили в 650-700 млрд руб.

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры РФ оценивает потери международных IT-компаний после ухода из РФ в 2022 году в 650-700 млрд рублей, заявил глава министерства Максут Шадаев.

"По нашим оценкам, потери международных IT-компаний, которые прекратили свою деятельность на территории страны, только в 2022 году составили 650-700 млрд рублей. То есть они отказались от этой выручки, ушли, мы их не выгоняли, мы готовы были с ними успешно конкурировать. Решение они приняли самостоятельно, потеряли выручку", - сказал Шадаев в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

Он отметил, что после ухода IT-компаний из недружественных стран РФ готова к партнерству с компаниями из других регионов - Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока.

"Будем конкурировать с теми странами, которые с нами готовы и кооперироваться, и делать совместные проекты. Таких стран достаточно много. Мы сейчас видим большой запрос из стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии на российские технологии, на совместные проекты. Поэтому мы здесь точно не будем изолированы, мы найдем возможность кооперации, понимая о том, что кооперация должны осуществляться на основе честного партнерства", - сказал министр.