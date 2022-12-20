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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Дума одобрила в I чтении изменение механизма аудита ряда операций ЦБ за 2022-2023 гг.

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет в 2022 и 2023 гг. передать аудит ряда операций Центрального банка от внешнего аудитора в Счетную палату, сделано это может быть по решению Национального финансового совета.

Документ (№220643-8) был внесен в парламент в конце октября. Авторы - группа депутатов и сенаторов, среди них глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

"В текущих условиях при взаимодействии с внешним аудитором имеется риск несанкционированного распространения информации счетов и операций Банка России за 2022 г. за счет расширения круга информированных лиц за пределами Банка России. Законопроект позволяет по решению Национального финансового совета передать проверку отдельных счетов и операций Банка России от внешнего аудитора Счетной палате РФ и тем самым минимизировать риски, связанные с проведением обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России за 2022 г.", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе напоминается, что согласно действующему законодательству Национальный финансовый совет до завершения отчетного года принимает решение об обязательном аудите годовой финансовой отчетности ЦБ и определяет внешнего аудитора. При этом объем аудиторской проверки распределен между внешним аудитором и Счетной палатой. Так, Счетная палата дает заключение только по результатам проверки счетов и операций Банка России, на которые распространяется действие закона "О государственной тайне", остальной аудит закреплен за внешним аудитором.

В случае принятия закон будет действовать до 31 декабря 2023 г.

Как сообщалось, аудиторами годовой финансовой отчетности Банка России за 2022 год являются ООО "ЦАТР" и ООО "ФинЭкспертиза".

Госдума ЦБ РФ Счетная палата
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