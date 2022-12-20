Аналитическая компания FactSet увеличила квартальную выручку на 19%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Аналитическая компания FactSet Research Systems, составляющая прогнозы для финансовых показателей других фирм, увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2023 финансового года, причем скорректированная прибыль существенно превысила прогнозы рынка.

Чистая прибыль компании в квартале, который завершился 30 ноября, составила $136,8 млн, или $3,52 в расчете на акцию, против $107,6 млн, или $2,79 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль FactSet выросла на 23% и составила $3,99 на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали этот показатель на уровне $3,21 за акцию.

Рост прибыли объясняется главным образом приобретением бизнеса CUSIP Global Services у S&P Global Inc., говорится в сообщении.

Выручка компании повысилась на 18,9%, до $504,8 млн, не дотянув до прогноза, составлявшего $511 млн.

С начала года капитализация FactSet снизилась на 13,6% - до $16,3 млрд.