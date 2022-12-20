Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Аналитическая компания FactSet увеличила квартальную выручку на 19%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Аналитическая компания FactSet Research Systems, составляющая прогнозы для финансовых показателей других фирм, увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2023 финансового года, причем скорректированная прибыль существенно превысила прогнозы рынка.

Чистая прибыль компании в квартале, который завершился 30 ноября, составила $136,8 млн, или $3,52 в расчете на акцию, против $107,6 млн, или $2,79 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль FactSet выросла на 23% и составила $3,99 на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали этот показатель на уровне $3,21 за акцию.

Рост прибыли объясняется главным образом приобретением бизнеса CUSIP Global Services у S&P Global Inc., говорится в сообщении.

Выручка компании повысилась на 18,9%, до $504,8 млн, не дотянув до прогноза, составлявшего $511 млн.

С начала года капитализация FactSet снизилась на 13,6% - до $16,3 млрд.

FactSet CUSIP
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото подорожало до максимума за пять недель благодаря двум факторам

Золото подорожало до максимума за пять недель благодаря двум факторам

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

Эксперт оценил в 20-25% долю нелегального алкоголя на российском рынке

Потери международных IT-компаний после ухода из РФ в 2022 г. оценили в 650-700 млрд руб.

Потери международных IT-компаний после ухода из РФ в 2022 г. оценили в 650-700 млрд руб.

Экспорт нефти по системе "Транснефти" за 11 месяцев вырос на 20%

В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

Доллар преодолел 69 руб., евро поднялся выше 74 руб. впервые с 11 мая

Доллар преодолел 69 руб., евро поднялся выше 74 руб. впервые с 11 мая

Акции Disney с начала года упали на 45%

Эксперимент по онлайн-торговле вином в РФ могут распространить на маркетплейсы

Эксперимент по онлайн-торговле вином в РФ могут распространить на маркетплейсы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });