ЕАЭС введет 5-летнюю пошлину на клиновые задвижки для трубопроводов из Китая

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила ввести на пять лет антидемпинговую пошлину в отношении стальных клиновых задвижек из Китая. Пошлина составит от 25,57% до 36,23% от таможенной стоимости в зависимости от производителя, сообщили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая пошлина не будет уплачиваться китайской компанией Neway Valve (Suzhou) Co. Ltd., принявшей на себя ценовые обязательства, в случае наличия соответствующих подтверждающих документов.

Решение о введении пошлины было принято по итогам антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК летом 2021 года по заявлению "Благовещенского арматурного завода" и "Гусевского арматурного завода "Гусар" при поддержке "Муромского завода трубопроводной арматуры".

Товаром-объектом расследования стали стальные клиновые задвижки номинальным диаметром от 50 до 1000 мм и давлением от 16 до 250 кгс/см2, относящиеся к трубопроводной арматуре. Такие задвижки применяются для перекрытия потоков газообразных или жидких сред в трубопроводах различных давлений, в том числе в нефте- и газопроводах.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.