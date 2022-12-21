Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня на старте торгов на фоне санкционного давления

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль снижается на фоне активного обсуждения санкционной тематики.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,365 руб./$1 (+49 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 36,13 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 2 коп. - до 9,91 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает отыгрывать новостную повестку на санкционную тематику. Введение ЕС лимита цен на газ может привести к снижению экспортных нефтегазовых доходов и ухудшению показателей внешнеторгового баланса.

В понедельник страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, ранее в декабре вступил в действие "потолок" цен на российскую нефть. "Потолок", как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под "потолком" имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. По данным Совета ЕС, механизм "потолка" цен на газ начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник подъемом, несмотря на растущие опасения инвесторов по поводу экономических перспектив на фоне возможного дальнейшего повышения процентных ставок крупными центральными банками мира.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах среду в основном не показывают яркой динамики: японский Nikkei 225 снижается на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,08%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, при этом китайский CSI300 растет на 0,12%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,42%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,53%.

Цены на нефть также стабильны. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 по Москве составила $80,08 за баррель, что на 0,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,28 за баррель, что на 0,07% выше итогового значения предыдущей сессии.