ДОМ.РФ планирует запустить арендные проекты в 15 регионах до конца 2025 года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - ДОМ.РФ планирует запустить проекты арендных домов в 15 субъектах страны до 2025 года, заявил гендиректор Института развития Виталий Мутко.

"ДОМ.РФ продолжает развивать цивилизованный рынок аренды в регионах. Планируем, что до конца 2025 года в нашем портфеле будут проекты в 15 субъектах. По-прежнему, акцент мы будем делать на запросе регионов - мы готовы предлагать разные форматы: льготный, корпоративный, студенческий, коммерческий найм. Сегментированный подход позволяет не только улучшать жилищные условия людей, но решать задачи в сфере привлечения и сохранения кадров, развития системы образования, поддержки крупных производств", - сказал Мутко журналистам в среду.

ДОМ.РФ развивает сразу несколько видов цивилизованной аренды: коммерческая, корпоративная, льготная для отдельных категорий граждан и студенческая. В настоящее время в портфеле Института развития числится 16 проектов в восьми регионах России.

Профинансировано строительство 9,68 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 488,5 тыс. кв. м с современной отделкой, мебелью и техникой в жилых комплексах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.