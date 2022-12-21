DP World продала долю в своих активах инвесткомпании Hassana за $2,4 млрд

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Hassana Investment Company приобрела долю в объеме около 10,2% в нескольких активах дубайской DP World в Объединенных Арабских Эмиратах, инвестировав в нее $2,4 млрд, сообщает DP World.

Hassana вложила средства в Jebel Ali Port, Jebel Ali Free Zone и the National Industries Park, активы DP World, от имени саудовской страховой компании General Organization of Social Insurance в рамках нового совместного предприятия с DP World.

Активы, в которые инвестировала Hassana, останутся консолидированными бизнесами в составе DP World. Сделка по приобретению доли была закрыта 19 декабря.