"АвтоВАЗ" будет выпускать автомобили Lada на площадке Nissan в Петербурге

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" начнет выпускать автомобили под брендом Lada на петербургском заводе Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), который японский концерн после ухода с местного рынка передал в собственность РФ, сообщил гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"Они (автомобили - ИФ) будут производиться под брендом Lada в тех сегментах и классах автомобилей, которые не будут "каннибализировать", а также конкурировать с той продукцией, которую сейчас выпускает Волжский автомобильный завод. Мы находимся на завершающей стадии (переговоров - ИФ) с нашими партнерами", - сказал он журналистам в среду.

"Хотя мы ведем переговоры со многими автомобильными производителями в южноазиатском регионе, наибольшего прогресса мы достигли именно с китайским производителем", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о потенциальном партнере предприятия. Глава "АвтоВАЗа" также допустил, что партнером может стать не одна компания.

Завод Nissan в Петербурге открылся в 2009 году. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение – 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Его мощность – 100 тыс. автомобилей в год.

Nissan в конце октября объявил о решении передать свои российские активы, включая завод, производственные и научно-исследовательские мощности в Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Сделка была совершена за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение 6 лет. По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения внесены в учредительные документы 23 ноября.

В связи с уходом с российского рынка японский автоконцерн единовременно списал 24,1 млрд иен (около $181 млн).