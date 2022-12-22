Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,4% и снижением индекса РТС на 1%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг вырос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $82 за баррель), а также благодаря продолжающемуся ослаблению рубля; индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 0,4% во главе с акциями самой биржи, индекс РТС просел на 1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2125,21 пункта (+0,4%), индекс РТС - 930,84 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2%.

Доллар подорожал до 71,92 рубля (+0,93 рубля).

Подорожали акции "Московской биржи" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +1,4% "префы"), "РусГидро" (+1,1%), UC Rusal (+1,1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), Сбербанка (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), акции ВТБ (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи продолжит консолидацию возле текущих уровней из-за отсутствия катализаторов. Позитивная динамика на нефтяном рынке может лишь повлиять на настроения, потому что основной драйвер - это ликвидность. Ее поступление на локальный рынок от реинвестирования дивидендов нефтяных компаний ожидается в начале следующего года. За океаном ситуация тоже не радужная: американский рынок, скорее всего, завершит год в нисходящем тренде.

Эмбарго ЕС на поставки российской нефти привело к некоторым перебоям в экспорте РФ, но добыча выглядит стабильно, что предполагает увеличение поставок продуктов нефтепереработки. Реальные проблемы для рынков возникнут после введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля, полагают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассчитывает на возврат индекса МосБиржи в верхнюю часть диапазона 2100-2200 пунктов.

Ситуация на мировых рынках продолжает улучшаться, поводом для активизации покупателей выступила статистика по США, наряду с техническими факторами (заметная просадка предыдущих дней вывела активы на привлекательные уровни для краткосрочных инвесторов, приближается католическое Рождество, настраивающее на большую чуткость к хорошим новостям) и уходом опасений по КНР на второй план.

Учитывая улучшение внешнего фона и откат рубля, индекс МосБиржи в четверг вновь будет пытаться вернуться в зону 2150-2200 пунктов. Можно рассчитывать на оживление спроса на акции "идейных" металлургов и "фишки" финсектора, полагает Локтюхов.

В мире

В США индексы акций накануне выросли на 1,5-1,6%, максимальными темпами за две недели, на отчетностях и данных о подъеме потребительского доверия.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в декабре увеличился до 108,3 пункта (максимум за 8 месяцев) при прогнозах роста до 101-101,2 пункта по сравнению с пересмотренными 101,4 пункта месяцем ранее.

Улучшение настроений американцев обусловлено, в том числе, снижением цен на автомобильное топливо и ростом оптимизма в отношении работы и состояния экономики страны.

Инвесторы на этой неделе также ждут публикации окончательных данных об изменении ВВП США в III квартале и о доходах и расходах населения страны в ноябре. Сильные макроэкономические показатели могут еще больше повысить оптимизм рынка в отношении устойчивости американской экономики, несмотря на риски рецессии из-за действий ФРС.

В Азии в четверг также преобладает рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,4%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Народный банк Китая (ЦБ страны) в четверг предоставил банкам 157 млрд юаней ($22,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. В том числе объем сделок в рамках 7-дневных операций составил 4 млрд юаней по ставке 2% годовых, 14-дневных - 153 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг также продолжают рост, подогретый накануне статистикой о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $82,26 за баррель (+0,1% и +2,8% в среду), февральская цена WTI - $78,43 за баррель (+0,2% и +2,7% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 5,9 млн баррелей (ожидалось увеличение на 2,5 млн), запасы бензина выросли на 2,53 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 242 тыс. баррелей (ожидался рост на 1,5 млн).

Кроме того, участники рынка следят за ситуацией с коронавирусом в КНР: несмотря на рост заболеваемости в стране, китайские власти не вводят карантин в городах, что подогревает спрос на энергоресурсы.