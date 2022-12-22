Основатель ГК "Дело" прогнозирует рост EBITDA на 25% в 2022 году

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Показатель EBITDA группы компаний "Дело" по итогам 2022 года может увеличиться на 25% в годовом измерении и составить 60 млрд рублей, сообщил телеканалу "Россия 24" председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев.

"Результаты неплохие, выручка компании близится к 225 млрд рублей, это порядка 36% плюс к прошлому году. EBITDA - без малого 60 млрд (рублей), это больше 24%, по-моему, 25% прирост к прошлому году", - сказал он.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у государственной корпорации "Росатом".